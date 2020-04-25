Войтманн: даже если защищаться здорово, Миротич забьёт минимум 15 очков
Форвард московского ЦСКА Йоханнес Войтманн назвал игрока Евролиги, против которого защищаться сложнее всего. По его словам, таковым является форвард сборной Испании и «Барселоны» Никола Миротич.
«Ответ на вопрос, против кого сложнее всего защищаться в Евролиге, очевиден. Это Никола Миротич. Даже если защищаешься здорово, он все равно забьёт тебе как минимум очков 15. С огромным отрывом он лучший тяжёлый форвард в Евролиге», — сказал Войтманн в интервью пресс-службе ЦСКА во время прямого эфира в социальной сети «ВКонтакте».
Напомним, в прошлом Миротич выступал в НБА. Его переход в «Барселону» в преддверии нынешнего сезона стал главной неожиданностью. Баскетболист является одним из самых высокооплачиваемых в Европе.
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