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Керр: никогда не жаловались, если Родман пропускал тренировку

Керр: никогда не жаловались, если Родман пропускал тренировку
Баскетбол / НБА 0

Главный тренер команды НБА «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр поделился воспоминаниями о бывшем форварде «Чикаго Буллз» Деннисе Родмане.

«Между нами была самая настоящая связь, которая давала Деннису свободу и то пространство, что было ему необходимо. Мы никогда не жаловались, что он пропустил тренировку. Мы прекрасно понимали, сколько он делает для команды, и позволяли ему иметь эту свободу», — приводит слова Стива Керра USA Today.

Напомним, «Чикаго Буллз» являлся неизменным чемпионом НБА с 1996 по 1998 год. После завершения сезона-1997/1998 команду покинул Скотти Пиппен, Денис Родман перешёл в «Лос-Анджелес Лейкерс», а Майкл Джордан в условиях затянувшегося локаута объявил о завершении карьеры.

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