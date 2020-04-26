Экс-игрок «Автодора» Файе вернулся в «Промитеас»

Бывший тяжёлый форвард саратовского «Автодора» Бывший тяжёлый форвард саратовского «Автодора» Мухаммад Файе заключил соглашение с греческим «Промитеасом», сообщает Eurohoops. Контракт заключён по схеме 1+1.
Ранее Файе уже выступал за«Промитеас» в сезонах-2016/17 и 2017/18.
Сенегальский баскетболист начинал сезон с «Црвеной Звздеой», а в конце февраля 2020 года подписал контракт с саратовчанами. В Единой лиге ВТБ Файе сыграл в двух встречах до вынужденной остановки сезона, набирая в среднем 8,5 очка, совершая 6,5 подбора и отдавая 1,5 результативной передачи.
Напомним, в середине апреля стало известно, что руководство «Автодора» прекратило сотрудничество со всеми легионерами. заключил соглашение с греческим «Промитеасом», сообщает Eurohoops. Контракт заключён по схеме 1+1.
Ранее Файе уже выступал за«Промитеас» в сезонах-2016/17 и 2017/18.
Сенегальский баскетболист начинал сезон с «Црвеной Звздеой», а в конце февраля 2020 года подписал контракт с саратовчанами. В Единой лиге ВТБ Файе сыграл в двух встречах до вынужденной остановки сезона, набирая в среднем 8,5 очка, совершая 6,5 подбора и отдавая 1,5 результативной передачи.
Напомним, в середине апреля стало известно, что руководство «Автодора» прекратило сотрудничество со всеми легионерами.
Сезон Единой лиги ВТБ был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса.
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