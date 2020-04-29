Керр: похоже, что для «Голден Стэйт» сезон завершён

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр намекнул, что, возможно, его команда уже не проведёт ни одного матча в нынешнем сезоне. НБА изучает различные варианты возобновления сезона и оптимальным из них является тот, при котором будет сыграно некоторое количество игр регулярного чемпионата.

Но Керр считает, что команды потерявшие шансы на место в плей-офф, могут не вернуться на паркет до следующего сезона.

«Похоже, что для „Голден Стэйт“ сезон завершён. Мы остаёмся на связи с игроками, но определённо кажется, что это уже конец.

Что касается нынешнего сезона, то мы могли бы понаблюдать за соревнованием очевидно лучших команд. Конечно, это не то же самое, что настоящий плей-офф, но если это тот минимум, который сможет позволить лига, было бы здорово", — приводит слова Керра Clutch Points.