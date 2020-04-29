Стив Керр: у «Уорриорз» иная ситуация по сравнению с другими командами НБА

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр заявил, что его команда уже смирилась с турнирным положением и не питает никаких иллюзий относительно возобновления сезона-2019/2020.
«У нас была видеоконференция в Zoom. Я и Боб Майерс и пообщались с игроками и персоналом на прошлой неделе. Мы сообщили им последние новости, которые получили от лиги. Всё это было похоже на нашу ежегодную встречу, где мы подводим итоги и оцениваем работу каждого.
Пауза в сезоне произошла в очень интересное время. Это действительно имело значение. Я общался с другими тренерами, команды которых еще претендуют на попадание в плей-офф. Они отчаянно пытаются найти щиты и кольца для баскетболистов, чтобы те могли тренироваться на карантине. У нас иная ситуация, чем у других команд. Мы отстаём от восьмого места на 17 матчей и не попадаем в плей-офф. Есть вероятность, что лига попросит нас вернуться и провести несколько матчей, поэтому мы остаёмся на связи с игроками, но все считают, что для нас сезон фактически закончился», – приводит слова Керра ESPN.
НБА приостановила сезон в связи с пандемией коронавируса. Игроки в настоящее время находятся на карантине. Вспышка заболевания, вызванного коронавирусом, была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселённом городе Центрального Китая 12-миллионном Ухане.
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