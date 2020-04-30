Леброн отреагировал на слухи о том, что ряд клубов выступили за отмену сезона

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс отреагировал на слухи о том, что ряд руководителей клубов НБА, а также баскетбольные агенты выступают за отмену сезона. По словам лидера калифорнийской команды, информация не соответствует действительности.
«Видел несколько сообщений о том, что генеральные менеджеры и агенты хотят отмены сезона. Это абсолютная ложь. Все, кого я знаю, не говорят об этом. Как только играть будет безопасно, мы хотим завершить сезон. Я готов и моя команда готова. Никто ничего не должен отменять», — написал Джеймс на своей странице в «Твиттере».
Напомним, сезон в НБА приостановлен с середины марта, тогда у центрового «Юты Джаз» был диагностирован коронавирус. В лиге до сих пор не называют приблизительных сроков возобновления чемпионата.
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