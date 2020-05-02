Тэйтум: Джордан вдохновил миллионы людей

Игрок «Бостона» Джейсон Тэйтум поделился мнением о легенде НБА Майкле Джордане.
«Майкл Джордан многое значит для меня лично и для баскетбола в целом. Он вдохновил миллионы. Вдохновляет детей вроде меня, хотя мы даже не видели его игру вживую. Когда смотришь нарезку лучших моментов с ним, понимаешь, кем он был и какое влияние оказал на баскетбол», — рассказал Тэйтум в интервью пресс-службе НБА.
Майкл Джордан был выбран на драфте 1984 года под третьим номером. Впоследствии привёл команду из Иллинойса к шести титулам. Джордан — величайший игрок в истории НБА. Шестикратный MVP финала НБА, пятикратный MVP сезона, 14-кратный участник Матча всех звёзд НБА.
В настоящее время выходит документальный сериал «Последний танец» о Майкле Джордане и «Чикаго Буллз» 1990-х, снятый ESPN. В сериал вошли интервью с ключевыми игроками команды Скотти Пиппеном, Деннисом Родманом, Стивом Керром, главным тренером Филом Джексоном, а также другими звёздами — Чарльзом Баркли, Патриком Юингом, Мэджиком Джонсоном, Коби Брайантом и многими другими.
- 2 мая 2020
-
14:05
-
12:31
-
11:53
-
09:42
-
06:49
-
03:40
-
00:20
- 1 мая 2020
-
23:54
-
22:28
-
21:40
-
20:34
-
19:44
-
18:59
-
17:24
-
16:51
-
15:53
-
15:35
-
13:27
-
12:06
-
11:08
-
10:21
-
09:01
-
07:11
-
00:58
-
00:45
- 30 апреля 2020
-
22:57
-
21:53
-
21:02
-
19:41
-
18:03
-
16:56
-
16:48
-
16:16
-
15:50
-
13:44