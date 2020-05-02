Тэйтум: Джордан вдохновил миллионы людей

Игрок «Бостона» Джейсон Тэйтум поделился мнением о легенде НБА Майкле Джордане.

«Майкл Джордан многое значит для меня лично и для баскетбола в целом. Он вдохновил миллионы. Вдохновляет детей вроде меня, хотя мы даже не видели его игру вживую. Когда смотришь нарезку лучших моментов с ним, понимаешь, кем он был и какое влияние оказал на баскетбол», — рассказал Тэйтум в интервью пресс-службе НБА.

Майкл Джордан был выбран на драфте 1984 года под третьим номером. Впоследствии привёл команду из Иллинойса к шести титулам. Джордан — величайший игрок в истории НБА. Шестикратный MVP финала НБА, пятикратный MVP сезона, 14-кратный участник Матча всех звёзд НБА.



В настоящее время выходит документальный сериал «Последний танец» о Майкле Джордане и «Чикаго Буллз» 1990-х, снятый ESPN. В сериал вошли интервью с ключевыми игроками команды Скотти Пиппеном, Деннисом Родманом, Стивом Керром, главным тренером Филом Джексоном, а также другими звёздами — Чарльзом Баркли, Патриком Юингом, Мэджиком Джонсоном, Коби Брайантом и многими другими.