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«Панатинаикос» предложил Калатесу новый контракт со снижением зарплаты

«Панатинаикос» предложил Калатесу новый контракт со снижением зарплаты
Баскетбол / Евролига 0

Руководство «Панатинаикоса» предложило подписать новый контракт лидеру команды разыгрывающему защитнику Нику Калатесу. Новое соглашение будет рассчитано на 3 года, и по его условиям Калатес будет зарабатывать 1,8 млн евро в год. Таким образом, в афинском клубе предлагают Нику снижение зарплаты.

По нынешнему контракту он получает 2,2 млн евро за сезон. Срок контракта истекает в 2021 году.

31-летний Калатес вернулся в «Панатинаикос» в 2015 году после двух сезонов, проведённых в НБА. Ключевой игрок команды из Афин. В регулярном чемпионате Евролиги принял участие в 28 матчах, набирая в них 13,3 очка, собирая 4,9 подбора, совершая 9,1 передачи и 1,1 перехвата.

Напомним, из-за пандемии коронавируса сезон Евролиги приостановлен на неопределённый срок.

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