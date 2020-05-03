«Панатинаикос» предложил Калатесу новый контракт со снижением зарплаты

Руководство «Панатинаикоса» предложило подписать новый контракт лидеру команды разыгрывающему защитнику Нику Калатесу. Новое соглашение будет рассчитано на 3 года, и по его условиям Калатес будет зарабатывать 1,8 млн евро в год. Таким образом, в афинском клубе предлагают Нику снижение зарплаты.
По нынешнему контракту он получает 2,2 млн евро за сезон. Срок контракта истекает в 2021 году.
31-летний Калатес вернулся в «Панатинаикос» в 2015 году после двух сезонов, проведённых в НБА. Ключевой игрок команды из Афин. В регулярном чемпионате Евролиги принял участие в 28 матчах, набирая в них 13,3 очка, собирая 4,9 подбора, совершая 9,1 передачи и 1,1 перехвата.
Напомним, из-за пандемии коронавируса сезон Евролиги приостановлен на неопределённый срок.
- 3 мая 2020
-
13:34
-
12:44
-
11:57
-
10:35
-
09:23
-
08:56
-
07:02
-
00:22
- 2 мая 2020
-
23:35
-
22:37
-
22:22
-
20:50
-
19:44
-
18:51
-
17:49
-
16:57
-
15:40
-
14:05
-
12:31
-
11:53
-
09:42
-
06:49
-
03:40
-
00:20
- 1 мая 2020
-
23:54
-
22:28
-
21:40
-
20:34
-
19:44
-
18:59
-
17:24
-
16:51
-
15:53
-
15:35
-
13:27