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Маркс: перед остановкой сезона, Дюрант был похож на прежнего себя

Маркс: перед остановкой сезона, Дюрант был похож на прежнего себя
Баскетбол / НБА 0

Генеральный менеджер «Бруклин Нетс» Шон Маркс рассказал о том, что происходит с ситуацией вокруг восстановления Кевина Дюранта.

«Вопрос возвращения в строй Кевина Дюранта — это вопрос на 11 миллионов. Говоря серьёзно, мы старались не говорить многое об этом. Он знает себя лучше, чем кто бы то ни было. Наш штаб тренеров проделал огромную работу, но я не знаю о том, как выход из пандемии повлияет на игроков, особенно на Кевина.

Если ты вкладываешь такие деньги в игрока, ты не станешь торопить его с возвращением. Когда придёт время, он будет готов и здоров на сто процентов. Но, должен сказать, что перед остановкой сезона, Кевин был похож на прежнего Дюранта, и это хорошо», — приводит слова Маркса NewsHub.

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