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В Сербии заявили о готовности принять финальные турниры Евролиги и Еврокубка в 2020 году

В Сербии заявили о готовности принять финальные турниры Евролиги и Еврокубка в 2020 году
Баскетбол / Евролига 0

Президент Сербии Александр Вучич подтвердил, что его страна готова принять у себя финальные турниры Евролиги и Еврокубка, если будет принято решение доиграть сезон.

«Мы работаем с «Црвеной Звездой» и «Партизаном» над тем, чтобы провести финальные турниры Евролиги и Еврокубка. Мы могли бы принять около 3 тысяч человек в Белграде и Нови-Саде и разместить их в наших отелях», – приводит слова Вучича Nova.rs.

Вучич также заявил, что уже 6 мая может быть принято решение об отмене режима чрезвычайного положения, введённого в Сербии из-за пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что руководство баскетбольной Евролиги рассматривает возможность проведения оставшейся части сезона-2019/2020 в Афинах (Греция), Белграде (Сербия) и Каунасе (Литва). Организаторы уже связывалась с представителями «Олимпийского стадиона» в Афинах и арены «Мира и дружбы» в Пирее по поводу доступности в период с 4 по 26 июля.

В настоящий момент наиболее вероятный сценарий завершения сезона — доиграть шесть туров регулярного чемпионата и провести «Финал восьми» в одном городе.

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