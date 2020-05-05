Айзея Томас: удивлён, что у Майкла Джордана такая ненависть ко мне

Легендарный защитник «Детройт Пистонс» Айзея Томас прокомментировал высказывания Майкла Джордана, которые экс-игрок «Чикаго Буллз» сделал в документальном фильме «Последний танец».



Джордан использовал слово «ненависть», когда речь зашла о Томасе.



«Я действительно удивлён, что у Майкла такая злость и ненависть ко мне. Никогда не испытывал этого, находясь рядом с ним. Мой сын носил майки и кроссовки Джордана. У моих детей есть его джерси с Олимпиады и форма «Буллз». Я сам купил их им», — приводит слова Томаса Detroit News.



«Последний танец» — документальный фильм о Майкле Джордане и «Чикаго Буллз» 1990-х, снятый ESPN. В сериал вошли интервью с ключевыми игроками команды: Скотти Пиппеном, Деннисом Родманом, Стивом Керром, главным тренером Филом Джексоном, а также другими звёздами — Чарльзом Баркли, Патриком Юингом, Мэджиком Джонсоном, Коби Брайантом и многими другими.



Ранее Джордан упомянул Томаса, отвечая на вопрос, кого он считает лучшим разыгрывающим в истории НБА.