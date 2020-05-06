Ванесса Брайант рассказала, что нашла нераспечатанное письмо от покойного мужа

Ванесса Брайант, вдова легендарного игрока «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайанта, опубликовала пост в «Инстаграме», в котором рассказала, что нашла нераспечатанное письмо от покойного мужа и прочла его на свой день рождения.
«Вчера я нашла конверт с надписью: „Любви всей моей жизни. Твой папочка“. Подождала, чтобы открыть письмо в свой день рождения. Это дало мне стимул ждать сегодняшний день. Ирония в том, что Коби положил туда фото, где нарисованный ангел поднимает меня.
Скучаю по любви всей моей жизни и моей милой маленькой Мамасите, которая, как и я, была Тельцом. Благодарна за то, что проснулась сегодня со своими 3 сладкими девочками. Хочется, чтобы мы все были вместе», — написала Ванесса.
Публикацию можно посмотреть в «инстаграме».
Американский баскетболист погиб утром 26 января при крушении частного вертолёта в Калабасасе (США). Вместе с баскетболистом на борту находилась его 13-летняя дочь Джианна Брайант. По официальным данным, в авиакатастрофе погибло девять человек.
- 6 мая 2020
-
02:32
-
00:17
- 5 мая 2020
-
23:59
-
22:40
-
21:49
-
20:40
-
19:53
-
18:39
-
17:14
-
16:10
-
15:40
-
13:18
-
13:13
-
11:54
-
10:50
-
09:05
-
09:00
-
04:14
-
00:56
- 4 мая 2020
-
23:44
-
22:49
-
21:41
-
20:57
-
18:47
-
17:54
-
16:08
-
14:04
-
13:47
-
12:56
-
11:05
-
10:34
-
09:38
-
09:00
-
07:01
-
00:51