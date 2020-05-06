Ванесса Брайант рассказала, что нашла нераспечатанное письмо от покойного мужа

Ванесса Брайант, вдова легендарного игрока «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайанта, опубликовала пост в «Инстаграме», в котором рассказала, что нашла нераспечатанное письмо от покойного мужа и прочла его на свой день рождения.

«Вчера я нашла конверт с надписью: „Любви всей моей жизни. Твой папочка“. Подождала, чтобы открыть письмо в свой день рождения. Это дало мне стимул ждать сегодняшний день. Ирония в том, что Коби положил туда фото, где нарисованный ангел поднимает меня.

Скучаю по любви всей моей жизни и моей милой маленькой Мамасите, которая, как и я, была Тельцом. Благодарна за то, что проснулась сегодня со своими 3 сладкими девочками. Хочется, чтобы мы все были вместе», — написала Ванесса.

Публикацию можно посмотреть в «инстаграме».

Американский баскетболист погиб утром 26 января при крушении частного вертолёта в Калабасасе (США). Вместе с баскетболистом на борту находилась его 13-летняя дочь Джианна Брайант. По официальным данным, в авиакатастрофе погибло девять человек.