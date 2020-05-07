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В Германии определились с форматом завершения сезона

В Германии определились с форматом завершения сезона
Баскетбол / Еврокубок 0

Руководство немецкого баскетбола определилось с форматом завершения сезона, сообщает Eurohoops.

В заключительной стадии чемпионата страны примут участие десять команд, разделённые на две группы. В первую войдут «Бавария», «Крайльсхайм», «Ольденбург», «Геттинген» и «Ульм». Во вторую — «Брозе Бамберг», «Альба», «Фехта», «Людвигсбург» и «Скайлайнерс».

В своих группах команды проведут друг с другом по одному матчу, после чего по четыре лучших коллектива из каждого квинтета выйдут в четвертьфинал чемпионата. Ожидается, что разрешение правительства страны на доигровку чемпионата будет получено до 18 мая.

На момент приостановки регулярного чемпионата в первенстве Германии лидировала мюнхенская «Бавария».

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