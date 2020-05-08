НБА запретит баскетболистам с температурой 37,2 посещать тренировочные базы

Национальная баскетбольная ассоциация назвала ряд условий, при которых возможны тренировки на базах клубов. Одним из них стала допустимая температура.
«Игроки и сотрудники с температурой 37,28 градуса и выше в конкретный день не будут допускаться в тренировочные комплексы», — написал на своей странице в «Твиттере» обозреватель The Athletics Шэмс Чарания.
Ранее руководство НБА разрешило клубам из штатов, в которых ситуация с эпидемией коронавируса не самая сложная, запустить заново тренировочные лагеря, но лишь «Портленд Трэйл Блэйзерс», «Денвер Наггетс» и «Кливленд Кавальерс» решили воспользоваться такой возможностью.
Регулярный чемпионат НБА был приостановлен 11 марта, после того как коронавирус обнаружили у французского центрового «Юты Джаз» Руди Гобера.
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