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НБА запретит баскетболистам с температурой 37,2 посещать тренировочные базы

НБА запретит баскетболистам с температурой 37,2 посещать тренировочные базы
Баскетбол / НБА 0

Национальная баскетбольная ассоциация назвала ряд условий, при которых возможны тренировки на базах клубов. Одним из них стала допустимая температура.

«Игроки и сотрудники с температурой 37,28 градуса и выше в конкретный день не будут допускаться в тренировочные комплексы», — написал на своей странице в «Твиттере» обозреватель The Athletics Шэмс Чарания.

Ранее руководство НБА разрешило клубам из штатов, в которых ситуация с эпидемией коронавируса не самая сложная, запустить заново тренировочные лагеря, но лишь «Портленд Трэйл Блэйзерс», «Денвер Наггетс» и «Кливленд Кавальерс» решили воспользоваться такой возможностью.

Регулярный чемпионат НБА был приостановлен 11 марта, после того как коронавирус обнаружили у французского центрового «Юты Джаз» Руди Гобера.

Источник рассказал, какие условия игроки НБА должны соблюдать на тренировках
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