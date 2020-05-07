Источник рассказал, какие условия игроки НБА должны соблюдать на тренировках

Инсайдер The Athletic Шэмс Чарания раскрыл некоторые детали возобновления работы тренировочных залов клубов НБА. Игроки смогут использовать только залы своих команд и обязаны постоянно носить маски, исключая лишь физическую активность. Работающие с ними ассистенты должны использовать перчатки.



В тренировочном комплексе разрешается одновременное нахождение лишь четырёх игроков, которые будут работать отдельно друг от друга. С каждым из них может работать только один ассистент. Главные тренеры не могут присутствовать на занятиях. При этом дистанция между людьми должна составлять минимум 3,5 метра.



Ранее руководство НБА разрешило клубам из штатов, в которых ситуация с эпидемией коронавируса не самая сложная, запустить заново тренировочные лагеря, но лишь «Портленд Трэйл Блэйзерс», «Денвер Наггетс» и «Кливленд Кавальерс» решили воспользоваться такой возможностью.

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