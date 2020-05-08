В Израиле определили даты возобновления и завершения сезона

Руководство израильского баскетбола определилось с форматом завершения чемпионата. Ожидается, что с 17 до 31 мая все баскетболисты пройдут обязательный карантин. С 1 июня возобновятся тренировки, а уже с 22 июня начнутся непосредственно матчи чемпионата, сообщает Sportando.
Каждая команда будет проводить по два матча в неделю. Ожидается, что все участники чемпионата смогут играть на своих аренах, при этом поединки будут проходить без зрителей.
Уже в июле в Израиле рассчитывают провести «Финал четырёх». Добавим, что к моменту приостановки сезона в турнирной таблице первенства лидировал «Маккаби» из Тель-Авива.
Ранее в Германии также определились с датой возобновления сезона, а в Италии решили не определять чемпиона и завершить соревнования досрочно.
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