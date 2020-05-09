Пау Газоль: было бы здорово провести свой последний сезон за «Лейкерс»

Испанский центровой Пау Газоль признался, что хотел бы вернуться в «Лос-Анджелес Лейкерс», чтобы там завершить карьеру.



«Нельзя сказать, что у меня была возможность вернуться в „Лейкерс“, но я думал об этом. Было бы здорово провести последний сезон за „Лейкерс“. Это было бы заманчиво, но я не получал таких предложений. У меня отличные отношения с клубом и городом, они всегда будут иметь для меня большое значение, но посмотрим. Не уверен», — приводит слова Газоля Clutch Points.



Напомним, в ноябре стало известно, что «Портленд Трэйл Блэйзерс» отчислил Пау Газоля. Игрок продолжает восстанавливаться после операции на ноге.



39-летний Газоль-старший — один из самых титулованных испанских баскетболистов. В прошлом он завоевал титул чемпиона НБА, также выигрывал чемпионат Европы и первенство мира и становился призёром Олимпийских игр.