«Мы были пьяны вусмерть». Деннис Родман рассказал о знакомстве с Ким Чен Ыном

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации Деннис Родман рассказал о первой встрече с Ким Чен Ыном.
«Когда я впервые встретил Ким Чен Ына, я не играл в баскетбол, потому что люди попросили пройти с ними. Я думал, что пойду в настоящую тюрьму. Я подошёл к стойке и оказался перед столом. там были эти стулья в королевском стиле, около двадцати. Следующее, что я помню — 22 тысячи северокорейцев встают и начинают хлопать. Это были громкие аплодисменты и я решил, что они встречали меня. Я помахал рукой, но кто-то сказал мне: „Нет, это для него“ и показал на Ким Чен Ына. Я спросил у этого человека, кто этот парень. Он ответил мне: „Наш лидер“. „Лидер чего?“, — спросил я.
Мы сидели и постоянно говорили о баскетболе. Игра закончилась и он сказал: „Я хотел бы, чтобы вы вернулись снова, нам нравится твоя компания. Давай поужинаем сегодня вечером, устроим немного караоке с водкой, горячими блюдами и прочим“.
Следующее, что я могу вспомнить — мы ужинаем, мы пьяные вусмерть, он начинает петь в караоке и я понятия не имею, что он поёт. Все начинают хлопать», — приводит слова Денниса Родмана Sportando.
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