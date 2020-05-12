Кьюбан: хочу защищать своих игроков так, как Белый дом защищает президента

Владелец «Даллас Маверикс» Марк Кьюбан рассказал, что он имел ввиду, когда говорил, что не откроет тренировочную базу команды до тех пор, пока тестирование на коронавирус не приобретёт максимальную доступность.

«Я буду использовать протокол Белого дома. Хочу защищать своих игроков так, как Белый дом защищает президента и вице-президента, именно так я хочу защищать игроков и сотрудников, понимаете? Мы просто пытаемся копировать то, что делают они. Как мы знаем, все они проходят тест на коронавирус каждый день. У них есть доступ к лучшим учёным, доступ к информации. Так что для меня есть смысл копировать их действия», — приводит слова функционера The Athletic.

Напомним, недавно командам НБА позволили открыть тренировочные базы.