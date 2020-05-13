Вертолётная компания не считает себя виновной в смерти Коби Брайанта

Вертолётная компания Island Express, причастная к январской катастрофе, в которой погибла легенда НБА Коби Брайант, отрицает какие-либо нарушения со своей стороны и утверждает, что спортсмен и его дочь Джанна знали о рисках, связанных с полётом, сообщает CNN.
Брайант и его дочь фактически знали обо всех возможных обстоятельствах, опасностях и добровольно шли на риск, считает адвокат компании. По мнению их юристов, фирма не может нести ответственность за «божье деяние», вызванное непредвиденными обстоятельствами.
Судебный иск на компанию Island Express и погибшего пилота Ару Зобаяна был подан в феврале текущего года со стороны вдовы баскетболиста Ванессы Брайант, которая обвиняла ответчиков в халатности. Однако брат Зобаяна утверждал, что все жертвы в той или иной степени виновны в случившемся.
Американский баскетболист погиб утром 26 января при крушении частного вертолёта в Калабасасе (США). Вместе с баскетболистом на борту находилась его 13-летняя дочь Джианна Брайант. По официальным данным, в авиакатастрофе погибло девять человек.
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