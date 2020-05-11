Представитель пилота вертолёта, на котором разбился Брайант, обвинил в крушении пассажиров

Представитель пилота разбившегося вертолёта Коби Брайанта сообщил, что причиной трагедии стала халатность пассажиров воздушного судна.



«Любые травмы и ущерб были полностью или частично вызваны небрежностью или ошибками истцов и пострадавших, в том числе включая знание и добровольное столкновение с сопутствующими рисками. Именно эта халатность оказалась существенным фактором, который вызвал предполагаемый ущерб, за который ответчик не несёт никакой ответственности», — цитирует заявление представителя погибшего пилота вертолёта TMZ.



Напомним, вдова Брайанта подала иск на вертолётную компанию и погибшего пилота за нарушение техники безопасности.



Напомним, Брайант, его дочь Джинна и ещё семь человек погибли 26 января в результате крушения вертолёта в Калифорнии.