Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Представитель пилота вертолёта, на котором разбился Брайант, обвинил в крушении пассажиров

Представитель пилота вертолёта, на котором разбился Брайант, обвинил в крушении пассажиров
Баскетбол / НБА 0

Представитель пилота разбившегося вертолёта Коби Брайанта сообщил, что причиной трагедии стала халатность пассажиров воздушного судна.

«Любые травмы и ущерб были полностью или частично вызваны небрежностью или ошибками истцов и пострадавших, в том числе включая знание и добровольное столкновение с сопутствующими рисками. Именно эта халатность оказалась существенным фактором, который вызвал предполагаемый ущерб, за который ответчик не несёт никакой ответственности», — цитирует заявление представителя погибшего пилота вертолёта TMZ.

Напомним, вдова Брайанта подала иск на вертолётную компанию и погибшего пилота за нарушение техники безопасности.

Напомним, Брайант, его дочь Джинна и ещё семь человек погибли 26 января в результате крушения вертолёта в Калифорнии.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020