НБА в течение 2-4 недель намерена объявить о решении по возобновлению или отмене сезона

Комиссар НБА Адам Сильвер намерен в ближайшее время принять решение о статусе текущего сезона, сообщает Clutch Points.
В решении по текущему сезону будет играть роль сразу несколько факторов. Конечно, здоровье и безопасность игроков и сотрудников НБА имеют первостепенное значение. Коронавирус по-прежнему является полномасштабной пандемией, и хотя подразделения национального и местного правительства проделали огромную работу по пресечению дальнейшего распространения вируса, нельзя отрицать, что угроза по-прежнему чрезвычайно реальна и опасна.
Вполне возможно, что через две-четыре недели комиссар Сильвер объявит об отмене сезона. Если ситуация в стране не улучшится или ухудшится в течение следующих нескольких недель, тогда вероятность отмены сезона-2019/2020, скорее всего, станет реальностью.
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