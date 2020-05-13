Леброн, Адетокунбо, Карри и другие звёзды НБА выступили с инициативой возобновления сезона

Крупнейшие звёзды НБА в ходе частной телефонной конференции 11 мая сформировали «единый фронт» с инициативой возобновить сезон-2019/2020, сообщает Yahoo Sports.
Крис Пол, президент ассоциации игроков и разыгрывающий «Оклахома-Сити Тандер», организовал онлайн-конференцию, в которой приняли участие Леброн Джеймс, Энтони Дэвис, Кевин Дюрант, Яннис Адетокунбо, Кавай Леонард, Стефен Карри, Дэмьен Лиллард и Расселл Уэстбрук. В конце разговора, в котором обсуждались последствия пандемии коронавируса, все стороны договорились принять меры безопасности после того, как лиге будет дан зелёный свет для возобновления сезона.
Большинство игроков предпочли бы, чтобы лига возобновила сезон с игр восьмёрок лучших команд в каждой конференции, соревнующихся по системе плей-офф, что фактически возвращает команды к переговорам о коллективном соглашении.
Ранее стало известно, что сезон, прерванный из-за пандемии коронавируса, возобновится не раньше июня. Завершение чемпионата должно пройти на двух аренах. Предположительно матчи примут Орландо и Лас-Вегас, однако окончательного решения ещё нет.
Регулярный чемпионат НБА был прерван после того, как у французского центрового «Юты Джаз» Руди Гобера обнаружили коронавирус.
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