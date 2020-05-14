Президент «Басконии»: доиграть сезон Евролиги будет затруднительно

Президент «Басконии» Хосе Антонио Керехета пессимистично настроен по поводу возможного возобновления сезона Евролиги.
«Я думаю, что доиграть сезон Евролиги будет крайне сложно. В каждой стране разная ситуация. У испанской лиги гораздо больше шансов, потому что доиграть сезон можно в одно городе. Но доиграть сезон, в котором участвует столь большое количество команд из разных стран и с различными эпидемиологическими ситуациями будет затруднительно. Я пессимистично настроен по поводу возможного возобновления сезона Евролиги», — приводит слова Керехеты Onda Cero.
Сезон Евролиги был приостановлен из-за распространения коронавируса. Решение относительно возможного возобновления сезона будет принято до 24 мая. В случае продолжения сезона оставшиеся матчи будут сыграны с 4 по 26 июля в одном городе и без зрителей.
- 14 мая 2020
-
00:03
- 13 мая 2020
-
22:55
-
21:07
-
20:03
-
18:51
-
17:52
-
15:55
-
15:25
-
14:47
-
14:03
-
11:55
-
11:15
-
11:04
-
09:17
-
07:33
-
07:20
-
07:02
-
00:41
- 12 мая 2020
-
23:39
-
22:05
-
20:59
-
20:45
-
18:58
-
18:02
-
16:12
-
15:57
-
14:53
-
13:56
-
13:08
-
12:58
-
12:34
-
11:08
-
09:01
-
08:09
-
07:47