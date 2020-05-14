Президент «Басконии»: доиграть сезон Евролиги будет затруднительно

Президент «Басконии» Хосе Антонио Керехета пессимистично настроен по поводу возможного возобновления сезона Евролиги.



«Я думаю, что доиграть сезон Евролиги будет крайне сложно. В каждой стране разная ситуация. У испанской лиги гораздо больше шансов, потому что доиграть сезон можно в одно городе. Но доиграть сезон, в котором участвует столь большое количество команд из разных стран и с различными эпидемиологическими ситуациями будет затруднительно. Я пессимистично настроен по поводу возможного возобновления сезона Евролиги», — приводит слова Керехеты Onda Cero.



Сезон Евролиги был приостановлен из-за распространения коронавируса. Решение относительно возможного возобновления сезона будет принято до 24 мая. В случае продолжения сезона оставшиеся матчи будут сыграны с 4 по 26 июля в одном городе и без зрителей.

