ОСТАЁМСЯДОМА: прямой эфир с баскетболистом Сергеем Карасёвым — в 17:00

Мы никогда не показывали вам внутреннюю кухню интервью, но в 2020-м всё изменилось.



Новый инстаэфир нашего шоу #ОСТАЁМСЯДОМА состоится уже сегодня, 14 мая, начало — в 17:00 мск.



К нам в виртуальные гости придёт бронзовый призёр Олимпийских игр в Лондоне, баскетболист «Химок» Сергей Карасёв. С ним пообщается Марат Арасланов. Будет интересно и ярко. Ждём вас онлайн!



Смотрите интервью с Карасёвым на странице «Чемпионата» в «Инстаграме».

С 2008 года Карасёв выступал за подмосковный «Триумф» – сначала за юношескую команду, затем за «Триумф-2», а с 2011 года – за основной состав. Уже в 17 лет был признан MVP одного из туров ПЛБ, когда набрал 34 очка. По итогам сезона-2012/2013 был признан лучшим молодым игроком Единой лиги ВТБ.

В 2013 году Сергей отправился в Америку, заключив контракт с «Кливленд Кавальерс». Отыграл за команду 22 матча в сезоне-2013/2014, получая в среднем 7 минут игрового времени и набирая 1,7 очка. Летом 2014 года был обменян в «Бруклин Нетс» в рамках крупной сделки.

Летом 2016 года Карасёв вернулся в Россию, подписав соглашение с «Зенитом» из Санкт-Петербурга. В сезоне-2017/2018 стал с питерцами бронзовым призёром Единой лиги ВТБ. Дважды становился лучшим игроком месяца, а в 2018 году был признан MVP Матча всех звёзд Единой лиги ВТБ