Куртинайтис: в Литве ещё жестче, чем в Москве. Вышел без маски – 250 евро штрафа

Сегодня, 15 мая, 60-летний юбилей отмечает Римас Куртинайтис – олимпийский чемпион, легенда «Жальгириса» и сборной СССР, главный тренер «Химок». Он рассказал, как проходит его самоизоляция в родной Литве.

«Самоизолировался в своём доме под Каунасом. Здесь большой участок, рядом лес. Вот занимаюсь хозяйством – стригу травку, посадил яблони, груши, сливу. Правда, на днях снегу навалило. Не знаю, как молодые саженцы это переживут. Осенью посмотрим. А затем ещё и крупный град прошёл. Не вовремя я садоводством занялся. Лучше всего делать то, что умеешь – играть в баскетбол и пить пиво.

В Москве, если едешь в метро без маски и без перчаток, штраф четыре тысячи? В Литве ещё жёстче. Вышел без маски – 250 евро штрафа. И никакие уговоры не помогут. За повторное нарушение правил карантина – 500 евро. В машине – не больше двух человек. В магазины можешь заходить без перчаток, но при входе везде санитайзеры – можно руки протереть.



Можно ли сказать полицейским: «Парни, я – Куртинайтис. Отпустите»? Это в советское время могло пройти, сейчас такое невозможно. Ещё и по телевизору тебя покажут, «прославят» на всю Литву. Да и зачем нарушать? Это же не какая-то занимательная игра, а игра на выживание.



Да, меры в Литве жёсткие, но зато у нас лучшие показатели в Евросоюзе по количеству заражённых. Но понемногу меры смягчают. Уже работают летние веранды в ресторанах, но за столиком должно сидеть не больше двух человек, расстояние между столиками не менее пяти метров. С понедельника откроют все бары и рестораны. На днях был первый после введения карантина авиарейс – во Франкфурт-на-Майне», — приводит слова Куртинайтиса «Советский спорт».