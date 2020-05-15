Тренер «Зенита»: в клубе есть вещи, которые мотивируют тебя остаться
Ассистент главного тренера «Зенита» Хавьера Паскуаля Адамантиос Панагиатопулос рассказал, как он воспринял предложение войти в тренерский штаб команды из Санкт-Петербурга.
«Для меня было честью, когда Хави Паскуаль позвал в «Зенит». У нас отличные отношения как в профессиональном плане, так и в личном, и когда мы увидели предложение, думать было нечего. Мне хочется работать и вообще находиться рядом с людьми, с которыми приятно общаться, и Хави с Инъиго — как раз такие люди. Поэтому я и не думал долго.
Хорошо, что в «Зените» есть вещи, которые тоже мотивируют тебя остаться. Это означает, что выбор был правильным», — приводит слова греческого специалиста официальный сайт команды из Санкт-Петербурга.
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