Тэйтум: Леонард — не очень яркий игрок, но он знает своё дело

Форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации Джейсон Тэйтум поделился своим мнением об игроке «Лос-Аджелес Клипперс» Кавае Леонарде.



«Кавай Леонард — надёжный игрок. Он не очень яркий, но он знает своё дело. Мне нравится, как он ведёт борьбу на обеих сторонах площадки. Кроме того, мне нравится смотреть, как играет “Лос Анджелес Клипперс”, когда они играют не против “Бостона”. Я слежу за игрой Кавая со школы. Очевидно, что он является одним из лучших игроков лиги. Очень здорово, когда твоим соперником является такой баскетболист», — рассказал Джейсон Тэйстум в интервью All The Smoke.



Напомним, сезон Национальной баскетбольной ассоциации был приостановлен в середине марта, после того как у центрового «Юты Джаз» Руди Гобера диагностировали коронавирус. Руководство лиги до сих пор не может назвать дату возобновления чемпионата.