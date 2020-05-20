В «Зените» прогнозируют исчезновения ряда клубов
Генеральный директор «Зенита» Александр Церковный полагает, что экономический кризис, вызванный карантином, серьёзно ударит по индустрии баскетбола. Функционер полагает, что непростая финансовая ситуация в стране приведёт к исчезновению ряда клубов.
«Вполне логично, что финансовые потери, которые понесли клубы всех уровней, неизбежно должны привести к оптимизации контрактов большинства игроков. В меньшей степени это коснётся «штучного товара» — баскетболистов топ-уровня, а также тех, у кого, наоборот, были невысокие контракты. Также, к сожалению, нельзя исключить, что клубов станет меньше, а значит, предложение будет превышать спрос», — приводит слова Александра Церковного издание «Известия».
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