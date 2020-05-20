Кендрик Перкинс составил топ-5 величайших команд в истории НБА

Бывший центровой НБА, а ныне эксперт ESPN Кендрик Перкинс назвал свою версию пятёрки лучших команд в истории лиги. Возглавил список клуб «Чикаго Буллз» образца сезона-1996/1997.



На второе место Перкинс поставил «Лос-Анджелес Лейкерс». Команда, ведомая Шакилом О'Нилом и Коби Брайантом, уверенно взяла титул-2000/2001. Третью строчку эксперт отдал «Детройт Пистонс»—2003/2004, четвёртую — «Бостон Селтикс»—2007/2008, а пятую — «Майами Хит»—2012/2013.

Перкинс отыграл в НБА 14 сезонов, выступая за «Бостон», «Оклахома-Сити Тандер», «Кливленд Кавальерс» и «Нью-Орлеан Пеликанс». В 2008 году центровой стал чемпионом в составе «Селтикс».



Из-за пандемии коронавируса НБА приостановила сезон. Игроки в настоящее время находятся на карантине. Вспышка заболевания, вызванного SARS-CoV-2, была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселённом городе Центрального Китая — 12-миллионном Ухане.