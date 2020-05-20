Кирилл Фесенко признался, что хотел умышленно травмировать Коби Брайанта

Украинский центровой бывший игрок «Локомотива-Кубань» Кирилл Фесенко признался, что однажды пытался травмировать легенду НБА игрока «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайанта. Фесенко добавил, что считает Брайанта лучшим игроком, чем Леброн Джеймс.



«В той игре, когда бил, кусал и толкал Коби, я старался умышленно забить ему мышцу. Попал ему коленом в бедро — эта травма остаётся надолго. „Лейкерс“ взяли тайм-аут, Коби похромал, и я думал, что Коби больше не выйдет. А он вернулся, активизировался и отгрузил нам, по-моему, 38 очков, вытащив игру в одиночку.



Считаю, Коби — лучший игрок, против которого когда-либо играл. Да, я играл против Леброна и считаю, что Коби лучше его», — цитирует Кирилла Фесенко UA Football.