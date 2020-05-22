Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Кириленко отреагировал на смерть Джерри Слоуна

Кириленко отреагировал на смерть Джерри Слоуна
Баскетбол / НБА 0

Бывший форвард «Юты Джаз» Андрей Кириленко отреагировал на новость о смерти экс-главного тренера команды из Солт-Лейк-Сити Джерри Слоуна.

«Покойся с миром, тренер! Джерри Слоун всегда останется у меня в памяти», — написал в соцсети глава Российской федерации баскетбола.

Соответствующий пост доступен на странице Андрея Кириленко в «Инстаграме».

Кириленко работал под руководством Слоуна с 2001 по 2011 год.

Напомним, о кончине Джерри Слоуна стало известно сегодня, 22 мая. Специалист скончался от осложнений, связанных с болезнью Паркинсона. Ему было 78 лет. Слоун работал с «Ютой Джаз» более 20 лет и добыл с командой более 1200 побед. Дважды ему удавалось выводить коллектив в финал плей-офф. Он является членом Зала славы НБА.

Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020