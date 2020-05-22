Кириленко отреагировал на смерть Джерри Слоуна

Бывший форвард «Юты Джаз» Андрей Кириленко отреагировал на новость о смерти экс-главного тренера команды из Солт-Лейк-Сити Джерри Слоуна.

«Покойся с миром, тренер! Джерри Слоун всегда останется у меня в памяти», — написал в соцсети глава Российской федерации баскетбола.

Соответствующий пост доступен на странице Андрея Кириленко в «Инстаграме».

Кириленко работал под руководством Слоуна с 2001 по 2011 год.

Напомним, о кончине Джерри Слоуна стало известно сегодня, 22 мая. Специалист скончался от осложнений, связанных с болезнью Паркинсона. Ему было 78 лет. Слоун работал с «Ютой Джаз» более 20 лет и добыл с командой более 1200 побед. Дважды ему удавалось выводить коллектив в финал плей-офф. Он является членом Зала славы НБА.