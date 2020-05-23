Мозгов: не буду врать, на 100% после травмы я не восстановился

Центровой «Химок» Тимофей Мозгов признался, что так и не восстановился после травмы колена на 100%, из-за которой не выходил на паркет около двух лет.
«Обидно, что оборвался сезон, столько готовился, но мы все в одной лодке. Но, может, и к лучшему. Не буду врать, на 100% не восстановился. И вряд ли уже в жизни будет момент, когда я буду таким же здоровым как в 23 или 25.
Тем не менее я тренировался и готов был выйти. В игре, по-моему, с «Автодором», мы думали даже попробовать силы, сыграть минут десять, но решили, что лучше потренироваться ещё недели две и в нормальной форме выступать. Но сложилось, как сложилось. Все тоскуют сейчас без баскетбола", — рассказал Мозгов в интервью, размещённом на канале «Химок» в YouTube.
Генеральный директор «Химок» Павел Астахов заявлял, что перед приостановкой сезона Евролиги Мозгов был уже готов выйти на паркет.
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