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НБА начала переговоры с Walt Disney Company о возобновлении сезона на единой площадке

НБА начала переговоры с Walt Disney Company о возобновлении сезона на единой площадке
Баскетбол / НБА 0

Руководство НБА начало вести переговоры с Walt Disney Company о возобновлении сезона на единой площадке, сообщает Clutch Points. Речь идёт о том, чтобы возобновить чемпионат в середине июля в Орландо (штат Флорида, США).

Спорткомплекс в Орландо имеет три площадки, а комплекс Disney World оборудован сетью гостиниц.

«НБА ведёт переговоры с Walt Disney Company о возобновлении сезона в июле. Это может случиться во Флориде. Там будет единое место для тренировок, проживания и проведения матчей. Нашим приоритетом по-прежнему остаётся безопасность и здоровье людей.

Мы работаем с экспертами в области здравоохранения и правительством, чтобы удостовериться, что наш подход соответствует всем медицинским протоколам", — сказал представитель НБА Майк Басс.

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