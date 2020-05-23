НБА начала переговоры с Walt Disney Company о возобновлении сезона на единой площадке
Руководство НБА начало вести переговоры с Walt Disney Company о возобновлении сезона на единой площадке, сообщает Clutch Points. Речь идёт о том, чтобы возобновить чемпионат в середине июля в Орландо (штат Флорида, США).
Спорткомплекс в Орландо имеет три площадки, а комплекс Disney World оборудован сетью гостиниц.
«НБА ведёт переговоры с Walt Disney Company о возобновлении сезона в июле. Это может случиться во Флориде. Там будет единое место для тренировок, проживания и проведения матчей. Нашим приоритетом по-прежнему остаётся безопасность и здоровье людей.
Мы работаем с экспертами в области здравоохранения и правительством, чтобы удостовериться, что наш подход соответствует всем медицинским протоколам", — сказал представитель НБА Майк Басс.
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