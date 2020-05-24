Мэджик Джонсон: Леброн – лучший универсальный игрок, Джордан – лучший из всех

Бывший баскетболист «Лос-Анджелес Лейкерс» Мэджик Джонсон высказался насчёт споров о том, кто из двух игроков, Майкл Джордан или Леброн Джеймс, является лучшим баскетболистом в истории.



«Во-первых, давайте не будем умалять достоинств Леброна. Потому что он великий баскетболист, один из величайших в истории баскетбола. Если говорить о разноплановых игроках, он, вероятно, лучший в истории. Леброн – универсальный игрок. Но если спрашивать: «Кто величайших баскетболист из всех?», то это Майкл Джордан», — приводит слова Джонсона CBS Sports.

В нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации Леброн принял участие в 60 матчах, набирая 25,7 очка, совершая 7,9 подбора и отдавая 10,6 результативной передачи за 34 минуты 54 секунды игрового времени.



