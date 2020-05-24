ЦСКА, «Химки» и «Зенит» против возобновления сезона Евролиги

Завтра, 25 мая, боссы Евролиги огласят решение, возобновится турнир или завершится досрочно.

Как стало известно, все российские клубы выступают против возобновления сезона, сообщает на своей странице в «Твиттере» известный инсайдер и обозреватель Эмилиано Карчия.

«Слышал, что из 11 команд, имеющих постоянную лицензию на участие в турнире, только „Реал“, „Барселона“, „Анадолу Эфес“ и „Маккаби“ хотят возобновления чемпионата. „Милан“, ЦСКА, „Панатинаикос“, „Олимпиакос“ и „Фенербахче“ однозначно против.

Кроме того, «Химки», не обладающие лицензией класса А, тоже против возобновления чемпионата. Все команды без лицензии А против доигровки сезона", — написал Карчия.

Напомним, у «Зенита» также нет статуса постоянного участника Евролиги.