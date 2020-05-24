ЦСКА, «Химки» и «Зенит» против возобновления сезона Евролиги
Завтра, 25 мая, боссы Евролиги огласят решение, возобновится турнир или завершится досрочно.
Как стало известно, все российские клубы выступают против возобновления сезона, сообщает на своей странице в «Твиттере» известный инсайдер и обозреватель Эмилиано Карчия.
«Слышал, что из 11 команд, имеющих постоянную лицензию на участие в турнире, только „Реал“, „Барселона“, „Анадолу Эфес“ и „Маккаби“ хотят возобновления чемпионата. „Милан“, ЦСКА, „Панатинаикос“, „Олимпиакос“ и „Фенербахче“ однозначно против.
Кроме того, «Химки», не обладающие лицензией класса А, тоже против возобновления чемпионата. Все команды без лицензии А против доигровки сезона", — написал Карчия.
Напомним, у «Зенита» также нет статуса постоянного участника Евролиги.
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