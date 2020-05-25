Итудис: печальный день для Евролиги и баскетбола. В этом году чемпион — COVID-19

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал решение о досрочном завершении сезона Евролиги. Итудис назвал сегодняшний день «печальным для Евролиги и баскетбола».



«Сегодня печальный день для Евролиги и баскетбола. В то же время, считаю, что ответственные лица, с учётом обстоятельств, приняли мудрое решение, которое я полностью поддерживаю. Всем нам нравится соревноваться, хочется короновать чемпиона, но, к сожалению, в этом году чемпион — COVID-19. И чтобы его победить, нужна соответствующая подготовка. Хочу поблагодарить наших владельцев и всех спонсоров, сказать спасибо болельщикам за терпение. Нам потребуется время, чтобы принять все реалии новой эры, осознать ситуацию», — приводят слова Димитриса Итудиса «Известия».