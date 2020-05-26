Баркли: команда НБА должна быть снята с плей-офф, если у её игрока выявят COVID-19

Член Зала славы Национальной баскетбольной ассоциации, 11-кратный участник Матчей звёзд и двукратный олимпийский чемпион в составе сборной США Чарльз Баркли выразил мнение, что команду НБА нужно будет исключить из розыгрыша плей-офф, если у кого-то из её игроков выявят коронавирус.
«Загвоздка в том, если один из игроков заразится коронавирусом, нельзя просто взять и остановить плей-офф. Думаю, что команда этого баскетболиста в таком случае должна быть просто снята с плей-офф. Вам придётся изолировать весь клуб.
Ситуация для всех неизведанная, нам придётся учиться на ходу. Крупные баскетболисты толкаются, борются за подборы и позиции, как они могут не нарушать правила социального дистанцирования? Говорят, игроков могут посадить в отель на два-три месяца. Но есть те, кто обслуживает номера. Горничные будут рядом с игроками всё это время. Много вопросов без ответа", — приводит слова Баркли агентство Reuters.
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