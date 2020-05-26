Кендрик Перкинс: Харден лучше Карри по общему уровню игры

Бывший центровой НБА, а ныне эксперт ESPN Кендрик Перкинс выразил мнение, что лидер «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден превосходит разыгрывающего «Голден Стэйт Уорриорз» Стефена Карри по общему уровню игры.
«Если брать в целом, если рассматривать общий уровень игры и умений и то, что каждый даёт команде, то я выбираю Джеймса Хардена. Кого из них я бы взял, чтобы строить команду? Тут уже всё доказано. Как только Харден присоединился к «Рокетс», он заставил всех снова считаться с этой командой», – заявил Перкинс в эфире ESPN.
Позже в «Твиттере» он уточнил: «Ещё раз! Единственное, в чём Стефен превосходит Хардена, это бросок. А Джеймс лучше как игрок в целом».
Перкинс отыграл в НБА 14 сезонов, выступая за «Бостон», «Оклахома-Сити Тандер», «Кливленд Кавальерс» и «Нью-Орлеан Пеликанс». В 2008 году центровой стал чемпионом в составе «Селтикс».
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