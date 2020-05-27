Джеймс и Керр отреагировали на убийство чернокожего полицейским в США

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс отреагировал в «Инстаграме» на очередной случай жестокого обращения полиции США с афроамериканцами.
«Теперь вы понимаете?! Или вам всё ещё неясно?» — написал Джеймс в «Инстаграме».
На одной стороне фотографии, прикреплённой Джеймсом, изображён полицейский, прижавший афроамериканца Джорджа Флойда к асфальту коленом, а на другой – бывший квотербек «Сан-Франциско» Колин Каперник, вставший на одно колено.
Также по поводу инцидента высказался главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр.
«Это убийство. Отвратительно. Серьёзно, что, чёрт побери, не так с США?» — написал Керр в «Твиттере».
26 мая четверых офицеров полиции Миннеаполиса уволили с работы, после того как были обнародованы фото и видео, которые подтвердили их причастность к смерти Флойда.
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