Сезон НБА может возобновиться только в августе

Сезон Национальной баскетбольной ассоциации может возобновиться в августе, а не в июле, как предполагалось ранее, информирует инсайдер Эдриан Войнаровски в «Твиттере».



Сообщается, что 28 мая состоится совещание с генеральными менеджерами команд, а 29 мая — заседание совета управляющих.



Напомним, сезон Национальной баскетбольной ассоциации был приостановлен в середине марта, после того как у центрового «Юты Джаз» Руди Гобера диагностировали коронавирус. Руководство лиги до сих пор не может назвать дату возобновления чемпионата.



Предполагается, что оставшаяся часть сезона НБА будет проведена в одном городе. По информации прессы, оставшиеся матчи могут доиграть в «Диснейуорлде» в Орландо.