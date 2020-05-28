Агент Гудайтиса подтвердил, что игроком интересуются в «Зените»
Агент литовского центрового Артураса Гудайтиса Тадас Булотас подтвердил, что в услугах игрока заинтересованы в «Зените».
«Могу подтвердить, что в услугах Гудайтиса заинтересованы в мадридском „Реале“ и „Зените“. Но он также может продлить контракт с „Миланом“. У Артураса есть возможность выбирать будущее», — приводит слова агента Sportando.
Гудайтис — 47-й номер драфта НБА 2015 года. Тогда он был выбран «Филадельфией Сиксерс», позже права на него перешли «Сакраменто Кингз», а теперь принадлежат «Кливленд Кавальерс». В НБА Гудайтис не провёл ни одного матча.
С 2017 года выступает в составе «Милана». В досрочно завершившемся сезоне Евролиги-2019/2020 он принял участие в 19 матчах, набирая в них 7,3 очка и собирая 4,4 подбора.
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