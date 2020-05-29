«Милан» может подписать контракт с Дерриком Уильямсом
Руководство «Милана» заинтересовано в услугах тяжёлого форварда «Фенербахче» Деррика Уильямса, сообщает Sportando. Баскетболист является приоритетной целью клуба из Стамбула.
Уильямс — второй номер драфта НБА-2011. В сильнейшей лиге мира он провёл семь сезонов, выступая в составе «Миннесоты Тимбервулвз», «Сакраменто Кингз», «Нью-Йорк Никс», «Майами Хит», «Кливленд Кавальерс» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Кроме того, у него есть опыт выступлений в Китае.
С 2018 года Уильямс выступает в Европе. В «Фенербахче» перешёл из мюнхенской «Баварии».
Напомним, «Милан» сейчас — один из самых активных клубов на трансферном рынке. Сегодня, 29 мая, стало известно, что руководство клуба достигло договорённости о подписании контракта с Кайлом Хайнсом.
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