«Милан» может подписать контракт с Дерриком Уильямсом

Руководство «Милана» заинтересовано в услугах тяжёлого форварда «Фенербахче» Деррика Уильямса, сообщает Sportando. Баскетболист является приоритетной целью клуба из Стамбула.

Уильямс — второй номер драфта НБА-2011. В сильнейшей лиге мира он провёл семь сезонов, выступая в составе «Миннесоты Тимбервулвз», «Сакраменто Кингз», «Нью-Йорк Никс», «Майами Хит», «Кливленд Кавальерс» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Кроме того, у него есть опыт выступлений в Китае.

С 2018 года Уильямс выступает в Европе. В «Фенербахче» перешёл из мюнхенской «Баварии».

Напомним, «Милан» сейчас — один из самых активных клубов на трансферном рынке. Сегодня, 29 мая, стало известно, что руководство клуба достигло договорённости о подписании контракта с Кайлом Хайнсом.