Тренер «Химок»: думал, что Евролига продолжит сезон

Ассистент главного тренера «Химок» Римаса Куртинайтиса Ауримас Ясиленис поделился мыслями о досрочном завершении сезона Евролиги, отметив, что ожидал иного решения руководства турнира.

«Смотрю на всё это с той точки зрения, что мне хотелось вернуться к работе. Думал, Евролига продолжит сезон. Но такое решение надо приветствовать. Посмотрите, возобновился футбольный сезон — и сколько травм за два тура получили в Германии. Думаю, то же самое было бы и в Евролиге. Да, игроки работали индивидуально, но это всё равно не то же самое, что работа в зале и работа «пять на пять». Мне кажется, решение было хорошим», — рассказал Ясиленис на канале «Химок» в YouTube.

Напомним, 25 мая Евролига объявила о досрочном завершении сезона без определения чемпиона.