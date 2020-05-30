Антонов рассказал, чем бы рисковали игроки в случае возобновления сезона Евролиги

Форвард ЦСКА Семён Антонов дал понять, что приветствует решение Евролиги о досрочном завершении турнира. По словам баскетболиста, возобновление соревнований в экстремальных условиях могло бы привести к риску получения травм.

«Сложно представить, как организаторам удалось бы собрать столько игроков из разных стран, даже если играть в одном месте. В Европе где-то уже сняли или снимают ограничения, но в России границы до сих пор закрыты. В Испании или Германии команды уже начинают тренироваться, а мы не то что баскетбольного зала, даже тренажёрного два месяца в глаза не видели, так что все были бы не в равных условиях.

На пике формы иммунитет слабеет. Из-за кондиционера можешь подцепить как минимум сопли. Хотя это не так часто происходит, потому что физическая база закладывается на весь сезон, а на пик формы выходишь раза два за всю дистанцию.

Возрастает риск получения травм. Игроки сидели два месяца в квартирах. Хорошо, некоторые, в том числе и я, в домах за городом, но всё равно это не те условия для поддержания минимально нужной формы. Два месяца только крутишь велосипед или ходишь на эллипсе в квартире, делаешь отжимания и приседания, и нет никакой возможности отрабатывать баскетбольные движения.

Особенно могут пострадать игроки, у которых вот-вот закончится контракт. Получаешь травму, выпадаешь на долгий срок и можешь остаться вообще без работы", — приводит слова Антонова «Московский комсомолец».