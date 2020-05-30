«Бостон» планирует предложить Тэйтуму максимальный контракт

Форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Бостон Селтикс» Джейсон Тэйтум, вероятно, продолжит карьеру в клубе из Бостона. Как сообщает инсайдер Брайан Уиндхорст, «Сетикс» планирует по окончании нынешнего сезона предложить форварду максимальный контракт.



До приостановки сезона Тейтум принял участие в 59 матчах регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации. В среднем за 34 минуты 37 секунд игрового времени он набирал 23,6 очка, совершал 2,2 подбора и отдавал 2,9 результативной передачи.



Напомним, сезон Национальной баскетбольной ассоциации был приостановлен в середине марта, после того как у центрового «Юты Джаз» Руди Гобера диагностировали коронавирус. Руководство лиги до сих пор не может назвать дату возобновления чемпионата.