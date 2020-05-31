Ватутин рассказал о ситуации со спонсорами ЦСКА

Президент ЦСКА Андрей Ватутин подтвердил информацию, что «Аэрофлот» прекратил сотрудничество с клубом. Кроме того, функционер рассказал о ситуации с другими спонсорами «армейцев».

«Не могу оценивать ситуацию в других командах. Наверное, ни для кого не является секретом, что у нас не будет продолжен контракт с «Аэрофлотом» по понятным причинам. Мы великолепно много лет сотрудничали, у нас выполнялись все наши пожелания, за что «Аэрофлоту» большое спасибо. Все понимают, с какими трудностями сейчас столкнулась авиаиндустрия, и ожидать спонсорства просто невозможно.



Не буду скрывать, есть определённое стремление и других спонсоров, скажем так, переформатировать или пересмотреть сотрудничество. Но посмотрим, сейчас вообще об этом сложно говорить, потому что нам нечего, по большому счёту, предложить спонсорам. Будет следующий сезон или не будет, это пока ещё, к сожалению, вопрос. Мы все надеемся, что будет. Будем вести работу по комплектованию команды, но сейчас, конечно, время убытков и потерь», — приводит слова Ватутина «Радио Маяк».