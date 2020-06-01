ЦСКА расстался с защитником Михаилом Кулагиным

Московский ЦСКА принял решение расстаться с защитником Михаилом Кулагиным и не предлагать игроку новый контракт.
«Кулагин – один из самых талантливых и ярких российских баскетболистов современности, проявивший себя как в клубе, так в сборной страны. За пять лет в ЦСКА ему выпала возможность работать рядом с лучшими представителями своего амплуа в Европе. К сожалению, в последние два сезона многочисленные травмы и высокая конкуренция на его позиции не позволили ему добиться того прогресса, на который рассчитывали как сам игрок, так и тренерский штаб. Уверен, что Михаил с готовностью примет вызов, вернёт оптимальную форму и сумеет показать свой высокий уровень. Искренне желаю ему здоровья, удачи и множества побед на следующем этапе карьеры!» — приводит слова президента ЦСКА Андрея Ватутина сайт клуба.
В составе ЦСКА Кулагин стал двукратным чемпионом Евролиги (2016, 2019) и четырёхкратным чемпионом Единой лиги ВТБ, он был вызван в национальную сборную, в составе которой принимал участие в чемпионате мира—2019.
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