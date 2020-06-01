Адам Сильвер обратился к сотрудникам НБА из-за протестов в США

Комиссар НБА Адам Сильвер обратился к сотрудникам лиги на фоне ситуации с акциями протеста в США.



«Мне воодушевляют представители НБА и женской НБА, которые выступают за справедливость и призывают к мирным протестам, чтобы добиться перемен. Мы продолжим наши усилия по содействию общему единству и преодолению разногласий коллективными действиями, гражданской активностью и открытым диалогом. Мы продолжим поддерживать организации, которые работают во имя справедливости и равенства», — цитирует текст обращения Yahoo.



Напомним, афроамериканец Джордж Флойд был задержан полицией по подозрению в использовании фальшивого чека на $ 20. После задержания один из офицеров прижал шею мужчины к асфальту и удерживал около шести минут, несмотря на мольбы задержанного отпустить, потому что он не может дышать. Спустя какое-то время мужчина потерял сознание. Его увезла машина скорой помощи, но спасти ему жизнь в больнице не смогли.



В связи с этим США были охвачены волной беспорядков.