Bleacher Report составил топ-10 лучших разыгрывающих НБА в сезоне-2019/2020

Издание Bleacher Report опубликовало свою версию списка лучших разыгрывающих защитников Национальной баскетбольной ассоциации в сезоне. Рейтинг возглавил игрок «Даллас Маверикс» Лука Дончич.
До паузы в регулярном чемпионате, связанной с пандемией коронавируса, словенский защитник «Маверикс» набирал 28,7 очка, 9,3 подбора и 8,7 передачи в среднем за матч.
Топ-10 разыгрывающих защитников НБА в сезоне-2019/2020 по версии Bleacher Report:
1. Лука Дончич («Даллас Маверикс»)
2. Дэмьен Лиллард («Портленд Трэйл Блэйзерс»)
3. Крис Пол («Оклахома-Сити Тандер»)
4. Бен Симмонс («Филадельфия Сиксерс»).
5. Кайри Ирвинг («Бруклин Нетс»)
6. Кайл Лоури («Торонто Рэпторс»).
7. Расселл Уэстбрук («Хьюстон Рокетс»)
8. Трэй Янг («Атланта Хоукс»)
9. Кемба Уокер («Бостон Селтикс»)
10. Джа Морант («Мемфис Гриззлиз»).
Фото доступно на странице HoopsView в «Инстаграме».
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